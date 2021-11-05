УХЛ. «Донбасс» прервал 13-матчевую победную серию «Сокола», «Мариуполь» разгромил «Белый Барс»

5 ноября были сыграны два поединка Украинской хоккейной лиге. «Донбасс» победил «Сокол» в центральном матче недели со счетом 6:4.

«Донбасс» во второй раз обыграл «Сокол» в нынешнем сезоне, прервав 13-матчевую победную серию киевлян.

«Сокол» сохраняет лидерство в чемпионате, но «Донбасс» сократил отставание от киевской команды до одного очка.

В другом матче дня «Мариуполь» на своей площадке разгромил «Белый Барс» со счетом 8:3.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Донбасс» — «Сокол» — 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)

«Мариуполь» – «Белый Барс» – 8:3 (3:2, 1:1, 4:0)

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