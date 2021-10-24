УХЛ. «Донбасс» на выезде обыграл «Рулав Одд»

В поединке 13-го тура УХЛ «Рулав Одд» на своей площадке проиграл Донбассу со счетом 0:3. Донецкая команда занимает второе место в регулярном чемпионате. «Рулав Одд» остался на предпоследней, седьмой позиции.

«Краматорск» обыграл «Мариуполь» со счетом 7:3. Мариупольская команда с восемью победами расположилась на третьем месте регулярного чемпионата. «Краматорск» — на пятой позиции.

УХЛ

«Рулав Одд» – «Донбасс» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

«Мариуполь» – «Краматорск» — 3:7 (1:2, 0:3, 2:2)

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