УХЛ. «Днепр» в овертайме победил «Белый Барс»

«Днепр» в овертайме обыграл «Белый Барс» матче регулярного чемпионата УХЛ со счетом 3:2.

«Днепр» занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата, имея в своем активе девять очков. «Белый Барс» набрал первое очко в сезоне.

УХЛ. Регулярный чемпионат

Днепр — Белый Барс 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

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