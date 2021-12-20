УЕФА вынес решение по матчу «Ренн» – «Тоттенхэм» в Лиге конференций

УЕФА вынес решение по поединку шестого тура группового этапа Лиги конференций «Ренн» — «Тоттенхэм». Встреча, которая должна была состояться 9 декабря, не была сыграна из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

УЕФА принял решение присудить «Тоттенхэму» техническое поражение со счетом 0:3.

Таким образом, «Ренн» с 14 очками стал победителем группы G, а «Тоттенхэм» с 7 очками финишировал на третьем месте в квартете и не вышел в плей-офф турнира.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Полесье» заинтересовано в услугах хавбека «Десны»

Суперлига Украины обратилась в полицию касательно злоупотреблений полномочиями Президентом ФХУ

Форвард сборной Украины подписала контракт с французским клубом

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.