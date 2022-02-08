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УЕФА проведет дисциплинарное расследование по матчу Украина — Россия на чемпионате Европы по футзалу

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.02.2022
19:54
Новость
Футбол

УЕФА проведет дисциплинарное расследование по матчу Украина — Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Расследование проведет специально назначенный инспектор по вопросам этики и дисциплины.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА. В своем обращении РФС заявил, что украинские фаны оскорбляли российских футболистов.

Украина проиграла России в полуфинале Евро со счетом 2:3.

В матче за третье место Украина уступила Испании (1:4). Чемпионом Европы стала Португалия, которая в финале одержала волевую победу над россиянами (4:2).

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