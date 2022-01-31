УЕФА принял решение по возможному трансферному бану львовских «Карпат»

Львовский клуб может спокойно продолжить свою трансферную деятельность.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, УЕФА об этом уведомил «Карпаты».

По имеющейся информации, очередным зимним новичком львовян стал защитник Андрей Маркович, в последние годы выступавший за «Нымме Калью» из Эстонии.

Сейчас на просмотре в «Карпатах» находится только нападающий Ростислав Тарануха из «Полесья». Определиться с ним в львовском клубе обещают после спарринга с «Агробизнесом», который состоится 5 февраля.

На 11 февраля запланирован вылет «Карпат» на зарубежный этап подготовки — в Турцию. Уже 15 февраля подопечные Андрея Тлумака сыграют первый контрольный матч — со словацкой «Белушей». Среди спарринг-партнеров львовян в Турции будут и украинские команды – «Мариуполь», «Кривбасс», «Альянс» и «Агробизнес».

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе А Второй лиги набрав 48 очков и имея игру в запасе.

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