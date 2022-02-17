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УЕФА открыл дело против УАФ по итогам матча футзального Евро между Украиной и Россией

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
17.02.2022
11:08

После жалобы Российского футбольного союза УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине, который провел расследование инцидентов на матче 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией (2:3).

В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

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