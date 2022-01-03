УЕФА ошибочно приготовил трансферный бан для украинского клуба

Трансферный бан угрожает не только черниговской «Десне» за долги перед бывшим игроком - румыном Константином Диму, но и львовским «Карпатам».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua в УЕФА собираются запретить трансферную деятельность лидеру группы «А» Второй лиги - «Карпатам», посчитав их правовпреемником одноименной команды, выступавшей в минувшем сезоне и потерявшей «прописку» в ПФЛ Украины.

Однако нынешние «Карпаты», которым только год, никакого отношения к тем «Карпатам» с их серьезными долгами не имеют. Поэтому во львовском клубе надеются, что в переписке с УЕФА УАФ сумеет доказать, что «Карпаты» под руководством Андрея Тлумака никакие не правопреемники и о каких-то санкциях не может быть и речи.

Ранее мы сообщали о том, что львовские «Карпаты» в нынешнее зимнее межсезонье планируют пригласить не больше пяти новичков.

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