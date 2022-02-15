Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «ПСЖ» — «Реал» Мадрид: ставки «Интер» — «Ливерпуль»: ставки Соболенко - Костюк: ставки Биатлон, эстафета: где смотреть Биатлон, эстафета: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

УЕФА назначил дату матча Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
15.02.2022
16:06
УЕФА назначил дату матча Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и «Спортингом»

Киевское «Динамо» в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА встретится с португальским «Спортингом».

По итогам жеребьевки было определено, что матч состоится на поле украинского клуба первого или второго марта.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, УЕФА уже согласовал со «Спортингом» и «Динамо» дату проведения этого матча – второго марта. Игра должна состояться на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и начнется в 17:00.

Ранее в португальских СМИ сообщалось о том, что из-за напряженной обстановки у границ Украины с Россией «Спортинг» обратился в УЕФА с просьбой перенести игру из Киева — на нейтральное поле или во Львов. Однако на сегодняшний день УЕФА определил, что пока что нет причин для переноса поединка в другой город, поэтому клубы согласовали дату и место проведения этого матча в Киеве.

В случае выхода команды Игоря Костюка в четвертьфинал, «Динамо» встретится с победителем пары «Мидтюлланд» — «Бенфика».

Ранее экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результаты состоявшейся жеребьевки Юношеской Лиги УЕФА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
Определился соперник «Динамо» по 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА
«Динамо» U-19 с камбэком обыграло румынскую команду
«Динамо» U-19 с камбэком обыграло румынскую команду
Источник: матч между «Динамо» со «Спортингом» может состояться на нейтральном поле
Источник: матч между «Динамо» со «Спортингом» может состояться на нейтральном поле

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи