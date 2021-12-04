Фрибет 3000 UAH
Боруссия Дортмунд — Бавария Лига чемпионов. Футзал. Ураган — Халадаш Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

УЕФА наказал соперника «Зари» по еврокубкам за нарушение финансового fair-play

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
16:58
Новость
Футбол

Ряд европейских клубов получили наказание за несоблюдение утвержденных УЕФА норм трансферной деятельности.

Восемь клубов оштрафованы за нарушения ФФП, сообщает официальный сайт организации.

Санкции наложены на Астану, ЧФР Клуж, софийский ЦСКА, гибралтарский Монс Кальпе, Порту, севильский Бетис, португальскую Санта-Клару и лиссабонский Спортинг. Все клубы допустили просрочку платежей по кредитам. «Армейцы» Софии получили 75 тысяч евро штрафа, ЧФР Клуж – 150 тысяч, Астана – 200 тысяч.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи