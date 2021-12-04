УЕФА наказал соперника «Зари» по еврокубкам за нарушение финансового fair-play

Ряд европейских клубов получили наказание за несоблюдение утвержденных УЕФА норм трансферной деятельности.



Восемь клубов оштрафованы за нарушения ФФП, сообщает официальный сайт организации.

Санкции наложены на Астану, ЧФР Клуж, софийский ЦСКА, гибралтарский Монс Кальпе, Порту, севильский Бетис, португальскую Санта-Клару и лиссабонский Спортинг. Все клубы допустили просрочку платежей по кредитам. «Армейцы» Софии получили 75 тысяч евро штрафа, ЧФР Клуж – 150 тысяч, Астана – 200 тысяч.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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