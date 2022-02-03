УЕФА: матч Россия – Украины пройдет по расписанию

УЕФА совместно с организационным комитетом чемпионата Европы по футзалу в Нидерландах ведет работу по обеспечению безопасности на полуфинальном матче турнира, в котором встретятся сборные России и Украины.

«Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, которое гарантирует, что сборные Украины и России не играют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров как чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдет по расписанию.

УЕФА ожидает от обеих команд честную игру как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в связи с этим работает над реализацией конкретных планов безопасности», — приводят позицию УЕФА российские СМИ.

Напомним, УЕФА с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.

Полуфинал чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины пройдет 4 февраля в Амстердаме.

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