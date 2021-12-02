УАФ не получала предложений от представителей сборной Италии о желании провести спарринг с украинцами

Несколько дней назад появилась информация, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет провести короткий сбор с 28-го по 31 января 2022 года для «скуадры адзурры».

Действующие чемпионы Европы надеются провести контрольный матч в этот период и рассматривают как возможных соперников сборные Украины, России и Шотландии.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на сегодняшний день в УАФ от итальянской федерации футбола предложений о проведении контрольного матча не поступало.

Напомним, что сборная Италии не смогла квалифицироваться напрямую на чемпионат мира в Катаре. Как и сборной Украины, аппенинцам в конце марта 2022 года предстоят стыковые матчи за право выхода на мундиаль.

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией, а Италия померяется силами с Португалией. Матчи пройдут 24 марта.

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Источник: Италия рассматривает сборные Украины и России как кандидатов для спарринга

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