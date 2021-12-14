УАФ назвала дату жеребьевку 1/4 Кубка Украины

14.12.2021
11:52
Новость
Футбол
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины пройдет в среду, 15 декабря и начнется в 14:00, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Напомним, в эту стадию турнира пробились «Александрия», «Ворскла», «Динамо» (действующий обладатель трофея), «Шахтер», «Львов», «Заря», «Металлист» и «Днепр-1».
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.
Обладатель трофея определится 11 мая.
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