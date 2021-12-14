УАФ назвала дату жеребьевку 1/4 Кубка Украины

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины пройдет в среду, 15 декабря и начнется в 14:00, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, в эту стадию турнира пробились «Александрия», «Ворскла», «Динамо» (действующий обладатель трофея), «Шахтер», «Львов», «Заря», «Металлист» и «Днепр-1».

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта. Полуфиналы намечены на 20 апреля.

Обладатель трофея определится 11 мая.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины хотят провести в этом году

Тренеры сборных Украины продлили продлили контракты с УАФ

Украина будет в первой корзине Лиги В при жеребьевке Лиги наций

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.