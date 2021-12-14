УАФ намерена ограничить количество арендованных игроков

Исполком Украинской ассоциации футбола поручил юридическому департаменту изучить вопрос ограничения количества арендованных футболистов.

На одном из следующих заседаний вновь будет поднят этот вопрос, сообщает официальный сайт УАФ.

Кроме того, по предложению Дирекции Украинской Премьер-лиги было утверждено, что со следующего сезона в протокол матча можно будет вносить фамилии 23 игроков и семерых официальных представителей клуба.

Также со следующего сезона решено распространить позитивную практику по полной автономности арбитров от футбольных клубов в вопросах логистики и проживания, начатую в УПЛ, на соревнования ПФЛ в первой лиге и Кубке Украины.

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