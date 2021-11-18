У «Зари» сократилось количество травмированных игроков

«Заря» продолжает подготовку к матчу 15-го тура УПЛ против «Львова». Игра состоится 20 ноября на «Арене Львов», начало — 14:00.

Успел провести тренировку с партнерами и Аллахьяр Сайядманеш, который 16 ноября сыграл за сборную Ирана в отборочном матче ЧМ-2022 против Сирии и сделал в том поединке результативную передачу.

Приступили к занятиям в общей группе Владислав Кабаев, Егор Назарина и Игорь Снурницын, которые были травмированы перед ноябрьской международной паузой.

В лазарете по-прежнему находятся Никита Шевченко, Владислав Емец и Максим Казаков.

«Заря» в данный момент идет на третьем месте в УПЛ с 21-м очком. Перед международной паузой луганчане одержали крупную победу над «Вересом».

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