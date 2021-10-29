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У запорожского «Металлурга» возникли серьезные кадровые проблемы

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
29.10.2021
23:12
Новость
Футбол

30 октября лидер группы «Б» Второй лиги - «Металлург» будет принимать - «Волчанск». Из-за карантинных предосторожностей этот поединок 16 тура пройдет без зрителей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua завтра главный тренер запорожцев Владимир Микитин не сможет рассчитывать на четырех футболистов только вернувшихся после самоизоляции, а также дисквалифицированных Игоря Загальского и Алексея Сидорова.

Напомним, что «Металлург» занимает первое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 37 очков.

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.

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