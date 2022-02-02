У украинской биатлонистки выявили коронавирус накануне Олимпиады

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус.



«Боялись этого с первого дня. Последовал эффект домино. Надеялись, что проскочим и будем спокойны. Сегодня первый спортсмен (получил положительный тест) – Елена Билосюк.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была температура, утром немного лучше, но положительный тест.

Надо понять, сможет ли возвратиться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам (успеет ли восстановиться).

Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде.

Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. С тренера пошло на сервисмена, затем на физиотерапевта.

У нас несколько дней массажа нет, потому что физиотерапевт женской команды тоже на карантине», – сказал Велепец.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. На самоизоляции находится Юрай Санитра, также положительные тесты на ковид сдали 2 представителя обслуживающего персонала сборной.

Положительный тест был у тренера женской команды Игоря Ященко, но на следующий день он сдал уже отрицательный тест, и был уволен с самоизоляции.





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