У тренера сборной Украины по биатлону выявлен коронавирус

В команде украинской сборной на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге обнаружен случай заражения коронавирусом.



Положительный тест сдал сдал старший тренер женской сборной Украины Александр Кравченко. Он изолирован от остальных членов команды.

На карантин попали тренеры мужской сборной Игорь Ященко и Алексей Кравченко, которые контактировали с Александром.

Также положительные тесты были выявлены в командах Германии и Норвегии. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн пропустит этап.

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