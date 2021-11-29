У лучшего бомбардира и еще двух игроков «ВПК-Агро» заканчиваются контракты

Осеннюю часть чемпионата Первой лиги команда из Днепропетровской области завершила в зоне вылета.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в декабре у трех игроков «ВПК-Агро» заканчиваются контракты с клубом. На раздорожье окажутся капитан команды центральный защитник Сергей Палюх, вингер Иван Будняк и нападающий Станислав Кулиш, который с 6 голами является лучшим бомбардиром клуба.
В свете неудачных результатов в первой части сезона зимой руководству зелено-белых предстоит тщательно продумать стратегию дальнейшего развития. Сейчас «ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. От зоны стыковых матчей команду Александра Грицая отделяет 4 очка, но при этом у идущего 12-м «Краматорска» две игры в запасе.
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