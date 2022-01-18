У Скрипника появились предложения из Европы, тренер летом покинет Украину

Луганская «Заря» по окончании чемпионата Украины с большой долей вероятности сменит главного тренера.



У нынешнего наставника луганчан Виктора Скрипника контракт действует до лета 2022 года и клуб уже дважды делал ему предложение пролонгировать соглашение. Однако специалист свое решение не озвучивал.

По имеющейся информации, с большой долей вероятности летом Скрипник покинет не только нынешнее место работы, но и переберется в другую европейскую страну, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.

Ранее специалист был кандидатом на должность главного тренера сборной Украины. Главной причиной его отказа возглавить национальную команду страны стала работа в луганской «Заре». Совмещать две должности украинский специалист посчитал неправильным. Так же Виктора Скрипника сватали на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

Добавим, что до приезда в Украину Виктор Скрипник возглавлял немецкий «Вердер» и латвийский ФК «Рига».

Ранее стало известно, почему «Заря» отказалась от выкупа контракта Аллахьяра.

Также экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».



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Источник: «Заря» перевела Громова в дубль

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