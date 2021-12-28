У Шевченко и капитана «Дженоа» выявили коронавирус

28.12.2021
20:20
Новость
Футбол
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.
Также генуэзский клуб подтвердил COVID-19 у капитана команды Доменико Кришито.
Все остальные представители команды сдали отрицательные тесты. Тренировки возобновят завтра, 29 декабря. Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти.
«Дженоа» 6 января сыграет против «Сассуоло» в серии А. Команда из Генуи занимает 18-е место в серии А.
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