У Шевченко и капитана «Дженоа» выявили коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.



Также генуэзский клуб подтвердил COVID-19 у капитана команды Доменико Кришито.

Все остальные представители команды сдали отрицательные тесты. Тренировки возобновят завтра, 29 декабря. Командой будет руководить ассистент главного тренера Мауро Тассотти.

«Дженоа» 6 января сыграет против «Сассуоло» в серии А. Команда из Генуи занимает 18-е место в серии А.

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