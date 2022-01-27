У «Шахтера» поменялся спарринг-партнер на сборах в Турции

27.01.2022
15:45
Новость
Футбол
28 января вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» должен был провести спарринг с Шахтером из Солигорска. По информации официального сайта «горняков», контрольный матч с солигорцами отменен.
Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с «Мариуполем». Начало в 16:00 по Киеву.
Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».
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