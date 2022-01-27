У «Шахтера» поменялся спарринг-партнер на сборах в Турции

28 января вице-чемпион Украины донецкий «Шахтер» должен был провести спарринг с Шахтером из Солигорска. По информации официального сайта «горняков», контрольный матч с солигорцами отменен.



Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с «Мариуполем». Начало в 16:00 по Киеву.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Пятов прокомментировал первую победу «Шахтера» на сборах

Видеообзор разгромной победы «Шахтера» над «Вольфсбергом»

«Шахтер» интересуется 16-летним бразильцем

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.