У семи игроков «Таврии» заканчиваются контракты

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у четырех игроков «Таврии» уже в декабре истекает срок действия контрактов с клубом. Это вратарь Виталий Онопко, защитник Дмитрий Клочко, а также полузащитники Евгений Белоконь и Станислав Захарченко.



В конце февраля — начале марта, то есть до старта весенней части чемпионата, истекают соглашения еще у трех футболистов — защитника Сергея Чеботаева, полузащитников Максима Богданова и Константина Яцыка.

За тур до зимнего перерыва «Таврия» занимает 7-е место в группе Б. От зоны стыковых матчей ее отделяет 8 очков, однако при этом у команды есть игра в запасе.

27 ноября подопечные Юрия Чумака примут «Никополь».

Ранее наш сайт сообщал о переходе в «Таврию» лучшего бомбардира Второй лиги Сергея Кравченко из «Николаева».

Также стало известно, что два игрока «Николаева» перешли в «Энергию».

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