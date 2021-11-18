У сборной Украины появился новый комфортабельный автобус

После победного матча со сборной Боснии и Герцеговины в рамках последнего тура отборочного турнира ЧМ-2022, который дал сине-желтым право продолжить борьбу за путевку на мундиаль в Катаре, сборная Украины в полном составе вернулась в Киев.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сразу по прилёту в столицу Украины футболисты и тренерский штаб отправились в Дом футбола, где с командой лично встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

После этого состоялся Исполком национальной ассоциации футбола, на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера национальной команды без приставки «и.о».

Кроме того, по имеющейся информации, сборная Украины получила крутой подарок — новенький комфортабельный автобус, разукрашенный в национальные цвета Украины.

Ранее стало известно, что Александр Петраков подписал контракт с УАФ до конца чемпионата мира в Катаре с возможностью его пролонгации.

Своего соперника по плей-офф чемпионата мира сборная Украины узнает на жеребьевке 26 ноября.

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