У пяти игроков «Ужгорода» заканчиваются контракты

В клубе работают над тем, чтобы сохранить основных исполнителей.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нынешней зимой истекают соглашения с «Ужгородом» у вратаря Михаила Готры (15 матчей в чемпионате Первой лиги), защитников Олега Допилки (17 игр) и Дмитрия Сартины (18 поединков), полузащитника Сергея Машталира (10 игр) и нападающего Павла Тищука (11 матчей).

Отметим, что Готра занимает 5-е место в Первой лиге по количеству сейвов (их у него 51).

По нашей информации, в закарпатском клубе работают над тем, чтобы во время антракта команда не ослабла, а только усилилась. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными новичками.

Пока очевидно, что досрочно будет прервана аренда полузащитника «Мариуполя» Андрея Выскребенцева (16 матчей), а один из двух лучших бомбардиров «Ужгорода» Николай Гайдучик (16 игр, 5 голов), права на которого принадлежат «Вересу», получит шанс проявить себя на сборах ровенского клуба.

«Ужгород» отправился зимовать на 15-м месте в Первой лиге. От 12-й позиции, которая дает возможность провести стык за сохранение прописки в дивизионе, подопечных Богдана Блавацкого отделяет 6 очков. Выход команды из отпуска запланирован на 15 января.

Ранее наш сайт сообщал, что три футболиста с опытом выступлений в УПЛ настроены покинуть «ВПК-Агро».

Также стало известно, что тернопольская «Нива» продлила контракт с третьим бомбардиром Первой лиги.



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