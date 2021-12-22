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У молодежной сборной Украины по волейболу новый тренер

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
15:47
Новость
Волейбол

Диагональный «Юракадемия» Андрей Левченко стал новым главным тренером юношеской сборной Украины в возрастной категории до 20 лет.

И как раз сейчас, во время небольшого перерыва в Суперлиге Украины игроки юношеской команды во главе с новым наставником проходят первый тренировочный сбор в Запорожье.

Подопечные Андрея Левченко уже провели два товарищеских матча с ВК «Днепр». Первая игра прошла в пгт Слобожанское, где победа была за командой Суперлиги. На следующий день команды встретились в запорожском Дворце Спорта «Юность», где и проходят тренировки молодежной сборной. Эта игра также завершилась победой днепрян.

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