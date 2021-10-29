У лидера «Динамо» родился второй ребенок

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский во второй раз стал отцом.

О радостном событии в своем Instagram сообщила супруга Буяльского Алина.

Мальчик родился 29 октября в 9:18 с весом 3940 г и ростом 56 см.

Супруги уже воспитывают дочь Злату.

В комментариях семью Буяльских уже поздравляют и желают крепкого здоровья мальчику!

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.

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