29.10.2021
11:25
Новость
Футбол
У лидера «Динамо» родился второй ребенок
Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский во второй раз стал отцом.
О радостном событии в своем Instagram сообщила супруга Буяльского Алина.
Мальчик родился 29 октября в 9:18 с весом 3940 г и ростом 56 см.
Супруги уже воспитывают дочь Злату.
В комментариях семью Буяльских уже поздравляют и желают крепкого здоровья мальчику!
Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.
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