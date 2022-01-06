У Гвардиолы выявили коронавирус перед матчем Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус.



Наставник «горожан» не сможет руководить своей командой в матче Кубка Англии против «Суиндона», сообщает официальный сайт британского клуба. Команду на поединок выведет ассистент Гвардиолы Родольфо Борелл.

Таким образом, Гвардиола стал 21 представителем «Манчестер Сити», который с этого момента находится на самоизоляции.

Семь человек являются футболистами первой команды, а еще 14 вместе с Гвардиолой членами персонала клуба.

Также известна оценка Лунина за первый матч в составе «Реала» в сезоне.



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