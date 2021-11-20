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У Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
20.11.2021
13:42
Новость
Эксклюзивы
У Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем»

Будущее нескольких исполнителей в житомирском клубе под вопросом.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 1 декабря заканчиваются контракты у шести футболистов «Полесья». Среди них вратарь Антон Яшков (1 игра в нынешнем сезоне Первой лиги), защитники Бадри Акубардия (5 матчей) и Артем Терехов (7 игр), полузащитники Максим Андрущенко (10 матчей, 1 гол) и Василий Грицук (15 игр, 1 гол), а также нападающий Александр Глагола (6 матчей).

«Полесье» занимает 8-е место в Первой лиге (16 матчей, 24 очка). 22 ноября команда Юрия Калитвинцева сыграет на выезде с «Агробизнесом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Олимпик» на матч с «Металлистом» приехал без главного тренера.

Также стало известно, что «Чайка» рассталась с двумя футболистами.

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