У главного тренера сборной Украины по биатлону выявлен коронавирус

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус по прилету в Пекин.



Результаты остальных членов делегации отрицательные. Санитре предстоит сдать еще один тест.

В состав украинской делегации также входят тренеры Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Это первый случай положительного теста на коронавиус в составе олимпийской сборной Украины.

Перед вылетом украинцы сдавали два ПЦР-теста, которые показали отрицательные результаты.

В состав украинской биатлонной делегации вошло 23 человека, из них 10 спортсменов и 13 представителей тренерского штаба, а также сервис-бригады.

Ранее Оргкомитет Пекина-2022 сообщил о 23 случаях ковида среди лиц, связанных с проведением Олимпиады.

Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля.

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