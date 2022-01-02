У Эсеола есть предложения из Греции, Саудовской Аравии и Казахстана

Агент экс-нападающего «Ворсклы» Адеринсола Эсеола Александр Панков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал варианты дальнейшего трудоустройства нападающего, который нынешней зимой покинул команду Юрия Максимова.

Эсеола ищет новый клуб

«Эсеола получил статус свободного агента. Сейчас мы ведем переговоры с новыми командами, обсуждаем возможные варианты. На данный момент в футболисте заинтересованы клубы из Греции, Саудовской Аравии, Турции. Также есть серьезные предложения от топ-команд чемпионата Казахстана.

Украина? Тоже есть интерес от некоторых коллективов. Но определенности пока нет. Взвешиваем, чтобы сделать правильный выбор, и футболист вернулся на тот уровень, когда он играл и много забивал голов в «Кайрате».

В минувшем сезоне 30-летний Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ, выйдя на замену в календарных поединках с «Зарей» и «Вересом». Его контракт с полтавчанами был рассчитан до конца июня 2023 года, однако стороны завершили сотрудничество досрочно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Семь лучших тренерских побед в 2021 году

Битва грандов в АПЛ и бой Выхриста: что смотреть в первые дни 2022 года

Уход Миколенко, Петраков в сборной: ТОП-20 инсайдов от Metaratings в 2021 году

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.