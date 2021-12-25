У Джеррарда коронавирус: он не будет руководить «Астон Виллой» в двух матчах АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заразился COVID-19.



Английский коуч сдал положительный тест на коронавирус. По этой причине специалист не сможет руководить бирменгемской командой в матчах Премьер-лиги Англии против «Челси» и «Лидса».

«Астон Вилла» сыграет с «Челси» завтра. Матч против «Лидса» состоится 28 декабря.

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