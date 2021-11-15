У двух игроков «Агробизнеса» заканчиваются контракты

Будущее футболистов прояснится до Нового года.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающие Сергей Петров и Богдан Семенец пока не продлили контракты с «Агробизнесом». У первого из них соглашение истекает 15 декабря, у второго — 31 декабря.

24-летний Петров перешел в «Агробизнес» в начале 2020 года из «Металлиста 1925». В нынешнем сезоне Первой лиги на его счету 11 матчей. Прежде форвард выступал также за «Волынь», «Зирку», «Львов» и «Рух».

30-летний Семенец в «Агробизнесе» с лета 2017-го, предыдущим его клубом был «Гелиос». В 10 матчах текущего чемпионата отметился 2 голами. В прошлом поиграл также за «Тернополь», каменскую «Сталь» и «Полтаву».

«Агробизнес» по итогам 18 туров Первой лиги находится в зоне вылета, занимая 13-е место. 22 ноября команда Александра Чижевского сыграет дома с «Полесьем».

Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» рассталась с опытным полузащитником.

Также стало известно, что матч следующего тура Второй лиги под угрозой срыва.

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