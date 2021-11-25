У «Динамо» возникли трудности с логистикой во время поездки на матч с «Минаем»

В пятницу, 26 ноября, киевское «Динамо» отправится на матч 16 тура чемпионата Украины с «Минаем», который состоится в Ужгороде 27 ноября.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время поездки в Ужгород у «Динамо» возникнут трудности с возвращением домой в Киев.

Поскольку встреча на ужгородском стадионе начнется в 14.00 и завершится только ближе к 16.00, динамовская делегация не сможет на своем чартерном рейсе вылететь из ужгородского аэропорта, который закрывается в 17.00. В этой связи после матча в Ужгороде команда отправится на автобусе во Львов, а уже оттуда вечером сможет вылететь в Киев.

Напомним, что после 15 туров чемпионата «Динамо» занимает второе место, имея в активе 38 очков. «Минай» занимает 14 место (10 очков).

Ранее сообщалось о том, что Селезнев после матча с «Ингульцом» принял участие в драке и пропустил тренировку.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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