У «Динамо» сорвался спарринг со сборной свободных агентов

Первый матч «Динамо» в 2022 году состоится позже, чем планировалось.

21 января действующий чемпион Украины должен был сыграть контрольный поединок с командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов), однако в составе этого коллектива случились несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт киевлян. Из-за мер предосторожности спарринг решили отменить.

Искать нового соперника «Динамо» не стало. Первый контрольный матч в новом году киевляне подопечные Мирчи Луческу проведут 22 января против люксембургской команды «Расинг Унион». Начало игры — 18.00.

Ранее стало известно, что три игрока «Динамо» не полетели на сбор в Испанию из-за заражения коронавирусом.

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