У четырех игроков «Металлиста» заканчивается аренда в других клубах

Соглашения еще четырех арендованных продолжают действовать.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в этом месяце заканчиваются договоры об аренде четырех игроков «Металлиста». Полузащитник Андрей Стрижак осенью был одолжен харьковчанами другому клубу Первой лиги — «Олимпику», а трио молодых футболистов — защитник Никита Тепляков, полузащитники Максим Багачанский и Денис Кузубов — со старта сезона выступали за второлиговый «Волчанск».

По нашей информации, дебютант ПФЛ хотел бы сохранить всех троих на весеннюю часть чемпионата, однако их судьба, так же, как ближайшее будущее Стрижака, во многом зависит от руководства «Металлиста».

Еще у четырех игроков харьковского клуба арендные соглашения рассчитаны на более длительный срок. Защитник Андрей Цуриков продолжит выступать за «Александрию», его коллега по амплуа Юрий Кравчук — за «Горняк-Спорт», полузащитник Дмитрий Билоног остается в «Минае», а на другого хавбека, Владислава Краева, по-прежнему рассчитывает «Перемога».

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, «Кривбасс», на 11 очков. В 1/4 финала Кубка Украины команда Александра Кучера в начале марта сыграет дома с «Зарей».

Ранее наш сайт сообщал, что «Спорт Ресифи» отклонил предложение «Металлиста» по 19-летнему хавбеку.

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