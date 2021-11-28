У «Буковины» будет новый президент клуба

Действующий президент ФК Буковина Вадим Заяц решил уйти в отставку.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua об этом он сообщит на заседании совета ФК «Буковина, которое состоится 3 декабря.

По имеющейся информации, за последнее время Заяц дважды собирался уходить, но затем менял свое решение, однако на этот раз он уже сделал окончательный выбор. Поэтому и созывает совет ФК «Буковина».

Ранее Заец также был главным тренером «Буковины», а три года его президентства запомнились чехардой на тренерском мостике и большой ротацией футболистов.

Напомним, что «Буковина» пока занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

Ранее стало известно, что Буковина рассталась с полузащитником команды.

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