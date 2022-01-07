У «Александрии» будет семь новичков

«Александрия» готовится к первому рабочему дню. 10 января команда выйдет из отпуска и начнет реализацию ранее запланированной тренерским штабом работы в период зимнего антракта.
Главный тренер «горожан» Юрий Гура рассказал Meta-ratings.com.ua о выходе команды из отпуска в ближайшее время.
«Уже в субботу я выхожу на работу. А ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в Александрию новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба. Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут «Александрии».
По словам Юрия Гуры, после выхода команды из отпуска предстоит также переподписание контрактов с уже имеющимися в его распоряжении исполнителями.
«С каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми», — добавил тренер.
Напомним, что после медобследования и тестирования у «Александрии» начнется подготовительный сбор. Он продлится до 16 января, а спустя три дня команда отправится на сборы в Турцию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.