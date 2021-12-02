«Тяжелая игра»: Зинченко отреагировал на победу над «Астон Виллой»

02.12.2021
10:19
Новость
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал матч 14-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.
«Тяжелая игра на выезде против сильной команды, но отличный результат. Плюс три очка», — написал Зинченко в инстаграме.
Отметим, что украинский защитник вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел весь матч.
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