«Тяжелая игра»: Зинченко отреагировал на победу над «Астон Виллой»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал матч 14-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

«Тяжелая игра на выезде против сильной команды, но отличный результат. Плюс три очка», — написал Зинченко в инстаграме.

Отметим, что украинский защитник вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел весь матч.

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