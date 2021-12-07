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Твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
15:57
Новость
Футбол

27 лет назад, 7 декабря, украинский форвард «Динамо» Андрей Шевченко забил свой первый мяч в Лиге чемпионов. 

Тогда в матче с «Баварией» 18-летний Шева забил роскошный гол в ворота Оливера Кана. Ту встречу со счетом 4:1 выиграла мюнхенская команда, но матч стал знаковым для Шевченко и для украинского, а также европейского футбола


Также Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины.

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