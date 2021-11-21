Турецкую бригаду арбитров назначили на матч «Динамо» и «Баварии»

23 ноября «Динамо» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Главным арбитром матча станет представитель Турции Халил Мелер, сообщает официальный сайт УЕФА. Вся бригада судей будет турецкой: ассистентами назначили Мустафу Эйсоя и Ибрахима Чаглара Уярджана, четвертым арбитром — Арда Кардешлера, арбитром ВАР — Мете Калкавана, его помощником — Абдулкадир Битиген.

Напомним, что «Бавария» досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф. Мюнхенская команда выиграла в группе четыре матча из четырех с общим счетом 17:2. У «Динамо» после четырех туров в активе одно очко. Киевляне ни разу не смогли забить на групповом этапе Лиги чемпионов, а во втором туре уступили в гостях «Баварии» со счетом 0:5.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Непобежденный украинец Далакян в пятый раз подряд защитил чемпионский титул: как это было

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.