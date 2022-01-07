Цымбал вошел в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию в 10 километров за 27 минут, допустив один промах.
Второе место занял французский биатлонист Эмильян Жаклен (+6,5). Штурла Легрейд из Норвегии замкнул тройку (+15,1).
Лучшим в составе сборной Украины стал Богдан Цымбал. 24-летний спортсмен пробежал только один круг штрафа и занял 19-е место. Антон Дудченко с идентичной точностью стал 26-м.
Дмитрий Пидручный (44-й), Артем Прима (66-й) и Тарас Лесюк (76-й) стреляли значительно хуже, поэтому в зачетную зону не забежали. Из этой тройки квалифицироваться в персьют удалось только Пидручному.
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