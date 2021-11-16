Цыганкова поздравили с днем рождения в сборной Украины

В новых «Дневниках сборной» показали, как игроки сборной Украины и тренер поздравили Виктора Цыганкова с днем рождения. Лидеру украинской команды и «Динамо» 15 ноября исполнилось 24 года.



Все партнеры по сборной оставили свои подписи на символической игровой форме, а Бущан даже спел песню: «Счастья, здоровья, многая лета». Получилось теплое и веселое поздравление.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

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