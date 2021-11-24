Цыганков об интересе «Атлетико»: сейчас я игрок «Динамо» и доволен этим

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков отреагировал на слухи о том, что им интересуется действующий чемпион Испании мадридский «Атлетико».

«На сегодняшний день я здесь. Сосредоточен на «Динамо» и сегодняшнем дне. То, что пишут, — мне какая разница? На сегодня я игрок «Динамо» и очень этим доволен», — сказал Цыганков.

Напомним, что Виктор Цыганков является воспитанником киевского клуба и всю клубную карьеру провел в «Динамо». 24-летний футболист сыграл за «бело-синих» 209 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 гола и сделал 57 ассистов. Также в активе Цыганкова 36 матчей и шесть голов за национальную сборную Украины.

Цыганков является однократным чемпионом Украины и четвертьфиналистом Евро-2020.

«Динамо» после поражения от «Баварии» потеряло шансы подняться с последнего места в своей группе Лиги чемпионов.

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