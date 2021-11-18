Цыганков о возможных соперниках в стыке: Украина уже обыгрывала именитые команды

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча с Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе к ЧМ-2022. Победа позволила нашей сборной добыть путевку в стыки за право попасть на мундиаль в Катаре.
«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождемся этих матчей.
Мы подготовимся, ведь все мы живем мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре», — сказал Цыганков в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее Александра Петракова утвердили на должности главного тренера сборной Украины.
Также бывший наставник «Барселоны» возглавил женскую сборную Украины.
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