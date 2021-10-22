Цыганков: «Динамо» в Лиге чемпионов показывает свой нынешний уровень

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков высказался по поводу результатов действующего чемпиона Украины в первом круге Лиги чемпионов.

«Не те результаты, на которые мы рассчитываем. После трех игр в Лиге Чемпионов ни наши болельщики, ни сами игроки не могут довольствоваться тем, что происходит. К сожалению, это наш уровень, всем нам нужно расти.

Но сдаться легче всего. Сложнее встать снова на ноги и доказать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне на равных с грандами. Только через тяжелую работу и с верой в наилучшее, по-другому никак», — написал Цыганков у себя Instagram.

Напомним, что «Динамо» за три тура Лиги чемпионов набрало одно очко и не забило ни одного гола. Киевляне удержали ничью против «Бенфики» (0:0), а затем проиграли «Баварии» (0:5) и «Барселоне» (0:1), причем в последнем матче не нанесло ни одного удара в створ.

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