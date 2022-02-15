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Цыганик – о трансферах «Динамо»: брать разный хлам – смысла нет

Павел Соловей
Павел Соловей
15.02.2022
10:20
Новость
Футбол
Цыганик – о трансферах «Динамо»: брать разный хлам – смысла нет

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал ситуацию с зимними трансферами «Динамо». Цыганик отметил, что сейчас очень тяжело подписать топовых легионеров.

«Сможет ли «Динамо» без трансферов стать серьезной силой в Лиге чемпионов? У команды нет другого выхода. Брать разный хлам – смысла нет. А топовых легионеров подписывать сейчас очень сложно. И в плане финансов, и потому, что украинские клубы не стоят первыми в очереди.

Нужно делать команду из тех футболистов, которые есть. Да и у Луческу есть мотивация, поверьте мне. Он очень переживал, когда говорили, что в Украине он может работать, потому что создали здесь такие условия, что он может подписать любого футболиста. Я с Луческу говорил не раз, и он всегда уверял, что готов работать в Динамо с теми футболистами, которые есть. Ведь у «Динамо» очень хорошая молодежь», — сказал журналист в эфире программы «Цыганик Live».

Сегодня, 15 февраля, «Динамо» проведет спарринг с «Кайратом». Начало – в 16:00.

На данный момент киевская команда занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах.

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