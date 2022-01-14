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Цуренко: вариант с Барти был одним из неприятных

Игорь Яслик
Игорь Яслик
14.01.2022
19:33
Новость
Теннис

Украинка Леся Цуренко (№120 в рейтинге WTA) дала комментарий после жеребьевки первого круга Australian Open. Ей в соперницы сразу досталась первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

«Вариантов, конечно, было много, с кем я могу играть, и это был один из неприятных. Барти все-таки первая ракетка мира, играет здорово и накануне выиграла турнир.

Что ж, у меня уже был такой опыт два года назад. Думаю, что матч пройдет на стадионе и это приятно. Посмотрим, для меня это будет хороший тест, чтобы проверить все то, что мы наработали за межсезонье», — приводит слова Цуренко ресурс «Большой теннис Украины».

Ранее в финале квалификации турнира Цуренко переиграла в двух сетах россиянку Элину Аванесян.

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