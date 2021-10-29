Фрибет 3000 UAH
Ястремская — Паолини Петерсон — Цуренко Ураган — Личени
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Цуренко в трехсетовом триллере проиграла в Румынии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
29.10.2021
16:30
Новость
Теннис

29 октября в рамках четвертьфинального матча турнира WTA Transylvania Open украинка Леся Цуренко играла с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Первый сет выиграла шведка со счетом 6:2. Во второй партии сильнее оказалась украинка, выигравшая 6:3. В решающем сете победила Петерсон, которая прошла в полуфинал.

Клуж-Напока. Transylvania Open. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 1:2 (2:6, 6:3, 3:6)

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи