Цуренко в трехсетовом триллере проиграла в Румынии

29 октября в рамках четвертьфинального матча турнира WTA Transylvania Open украинка Леся Цуренко играла с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.



Первый сет выиграла шведка со счетом 6:2. Во второй партии сильнее оказалась украинка, выигравшая 6:3. В решающем сете победила Петерсон, которая прошла в полуфинал.

Клуж-Напока. Transylvania Open. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 1:2 (2:6, 6:3, 3:6)

Также Марта Костюк сыграет с чемпионкой US Open Радукану.

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