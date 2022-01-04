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Цуренко проиграла в финале квалификации турнира в Австралии

Павел Соловей
Павел Соловей
04.01.2022
10:54
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№118 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне.

В матче против Александры Саснович из Беларуси (№107 WTA) украинка уступила в двух партиях.

 Мельбурн. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 5:7, 1:6

Саснович выиграла третий матч подряд против Цуренко и вышла вперед в статистике личных встреч.

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